Назван «индекс оливье» на 2025 год

Средняя стоимость одной порции салата оливье в этом году обойдется в 175 рублей. В прошлом году этот индекс составил 142 рубля. Подсчет провел доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Тенденции к незначительному росту продемонстрировал анализ ценовой динамики на классические ингредиенты новогоднего салата.
Самым дорогим продуктом будет вареная колбаса — 400 граммов обойдется примерно в 244 рубля при учете ее средней стоимости в 1300 рублей за килограмм. Следом идут маринованные огурцы — 155 рублей за 400 граммов. За 380 граммов консервированного горошка придется отдать около 100 рублей, стоимость четырех яиц составит 64 рубля, 200 граммов майонеза — 85 рублей, 400 граммов картофеля — около 27 рублей, 200 граммов моркови — 25 рублей, 100 граммов репчатого лука — около 5 рублей. Салат на четверых в 2025 году обойдется в 701 рубль. При этом в 2024 году стоимость приготовления оливье составляла 601 рубль.
— С учетом приведенного рецепта стоимость ингредиентов салата оливье за год увеличилась на 2,5 процента. При этом рост потребительских цен, по данным Росстата, с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года составил 7,98 процента (при этом цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,22 процента), — подчеркнул эксперт.
Таким образом, по словам Щербаченко, можно сделать вывод, что рост стоимости ингредиентов на салат оливье идет значительно более низкими темпами, передает Life.ru.
По данным аналитиков, стоимость новогоднего стола в 2024 году составила около 6000 рублей: к прошлогоднему торжеству блюда подорожали в среднем на 11 процентов. Но сэкономить можно. «ВМ» разбиралась, как это сделать.