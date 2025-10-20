Назван «индекс оливье» на 2025 год

Самым дорогим продуктом будет вареная колбаса — 400 граммов обойдется примерно в 244 рубля при учете ее средней стоимости в 1300 рублей за килограмм. Следом идут маринованные огурцы — 155 рублей за 400 граммов. За 380 граммов консервированного горошка придется отдать около 100 рублей, стоимость четырех яиц составит 64 рубля, 200 граммов майонеза — 85 рублей, 400 граммов картофеля — около 27 рублей, 200 граммов моркови — 25 рублей, 100 граммов репчатого лука — около 5 рублей. Салат на четверых в 2025 году обойдется в 701 рубль. При этом в 2024 году стоимость приготовления оливье составляла 601 рубль.