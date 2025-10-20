Ричмонд
Иремельская аномалия: исчезновение туристки повторяет загадку семьи Усольцевых

Масштабные поиски пропавшей на горе Иремель туристки Полины Захаровой пока не принесли никаких результатов.

Масштабные поиски пропавшей на горе Иремель туристки Полины Захаровой пока не принесли никаких результатов. Как сообщает МЧС Башкортостана, совместная группировка спасателей, полиции и волонтеров обследовала уже 22 километра лесных троп, но никаких следов женщины найти не удалось.

Полное отсутствие зацепок на фоне активных поисков, в которых задействованы беспилотники, квадроциклы и кинологи, вызывает все большую тревогу. В сети уже активно проводят пугающие аналогии с другой недавней трагедией — таинственным исчезновением семьи Усольцевых в красноярской тайге, где спасатели также не смогли найти практически никаких следов.

Зловещие совпадения действительно есть: как и в случае с Усольцевыми, пропавшая была легко экипирована и не готова к долгому пребыванию в диких условиях. Ранее ее сестра сообщала, что у Полины был с собой лишь небольшой рюкзак. Кроме того, обстоятельства исчезновения вызывают вопросы: по словам очевидцев, опытная туристка почему-то сама решила отстать от группы.

Сейчас на месте развернут оперативный штаб, к поиску привлечены 56 человек и 18 единиц техники, но тайна исчезновения на Иремеле пока лишь углубляется.

