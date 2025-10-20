Иремельская аномалия: исчезновение туристки повторяет загадку семьи Усольцевых

Масштабные поиски пропавшей на горе Иремель туристки Полины Захаровой пока не принесли никаких результатов. Как сообщает МЧС Башкортостана, совместная группировка спасателей, полиции и волонтеров обследовала уже 22 километра лесных троп, но никаких следов женщины найти не удалось.
Полное отсутствие зацепок на фоне активных поисков, в которых задействованы беспилотники, квадроциклы и кинологи, вызывает все большую тревогу. В сети уже активно проводят пугающие аналогии с другой недавней трагедией — таинственным исчезновением семьи Усольцевых в красноярской тайге, где спасатели также не смогли найти практически никаких следов.
Зловещие совпадения действительно есть: как и в случае с Усольцевыми, пропавшая была легко экипирована и не готова к долгому пребыванию в диких условиях. Ранее ее сестра сообщала, что у Полины был с собой лишь небольшой рюкзак. Кроме того, обстоятельства исчезновения вызывают вопросы: по словам очевидцев, опытная туристка почему-то сама решила отстать от группы.
Сейчас на месте развернут оперативный штаб, к поиску привлечены 56 человек и 18 единиц техники, но тайна исчезновения на Иремеле пока лишь углубляется.
