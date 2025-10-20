Летучую мышь по кличке Пуговка спасли в Москве

— Дамочка оказалась не просто «пуговкой», а целой Пуговицей! Настоящая, круглая, упитанная красавица. Видимо, очень хорошо питалась перед своим визитом к нам. Не переживайте, мышка чувствует себя прекрасно, она в полной безопасности и получает весь необходимый уход, — написали в Telegram-канале зоосада.
12 сентября московские спасатели достали летучую мышь из щели между двумя окнами в одной из квартир на Ленинградском проспекте, куда она провалилась и не могла выбраться.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предупредила, что с наступлением осени летучие мыши в столице начали искать укрытия для зимней спячки. Она пояснила, что из-за этого зверьки могут чаще залетать в окна квартир и других помещений. Акулова подчеркнула, что не стоит пугаться подобных происшествия, поскольку в таких случаях животное будет дезориентировано и напугано не меньше человека.