Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летучую мышь по кличке Пуговка спасли в Москве

Жительница Москвы и ее дочь нашли летучую мышь, решили назвать ее Пуговкой и привезли в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Источник: Todd Cravens/CC0

— Дамочка оказалась не просто «пуговкой», а целой Пуговицей! Настоящая, круглая, упитанная красавица. Видимо, очень хорошо питалась перед своим визитом к нам. Не переживайте, мышка чувствует себя прекрасно, она в полной безопасности и получает весь необходимый уход, — написали в Telegram-канале зоосада.

12 сентября московские спасатели достали летучую мышь из щели между двумя окнами в одной из квартир на Ленинградском проспекте, куда она провалилась и не могла выбраться.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предупредила, что с наступлением осени летучие мыши в столице начали искать укрытия для зимней спячки. Она пояснила, что из-за этого зверьки могут чаще залетать в окна квартир и других помещений. Акулова подчеркнула, что не стоит пугаться подобных происшествия, поскольку в таких случаях животное будет дезориентировано и напугано не меньше человека.