Летучую мышь по кличке Пуговка спасли в Москве

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предупредила, что с наступлением осени летучие мыши в столице начали искать укрытия для зимней спячки. Она пояснила, что из-за этого зверьки могут чаще залетать в окна квартир и других помещений. Акулова подчеркнула, что не стоит пугаться подобных происшествия, поскольку в таких случаях животное будет дезориентировано и напугано не меньше человека.