Китаянка спустя 10 лет брака узнала, что муж скрыл от нее ВИЧ

Китаянка Ван на протяжении более чем 10 лет брака не знала, что у ее мужа Ли ВИЧ. Он говорил, что ему нужно принимать лекарство якобы для борьбы с заболеванием печени. Однако в 2021 году мужчину приговорили к тюремному заключению за управление казино, после чего обман раскрыли.
Работники тюрьмы во время посещения сказали Ван приготовить лекарства от ВИЧ для Ли. Оказалось, что ее супругу диагностировали заболевание еще в 2011 году, но он никогда не рассказывал ей об этом. Ли объяснил, что, несмотря на то что у него был ВИЧ, он добился того, что вирус не мог передаваться от него другим людям.
— Научившись на своих ошибках, Ван подала на Ли в суд, требуя аннулировать брак, потому что Ли злонамеренно скрывал факт своей серьезной болезни. Ван также считал брак обреченным и невозможным для продолжения, — передает World of Buzz.
Другой случай также произошел в Китае, где местная жительница решила развестись с мужем после того, как узнала, что тот отдал часть крупного выигрыша в лотерею любимой стримерше.