Le Parisien: преступники угнали автовышку, чтобы ограбить Лувр

Автогидроподъёмник, использованный при ограблении Лувра 19 октября, был похищен у частного лица. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Злоумышленники нашли продавца через популярный французский сайт объявлений Leboncoin, где тот выставил автовышку на продажу. Машина продавалась в коммуне Лувр в департаменте Валь-д’Уаз.
Преступники договорились о встрече, приехали на место. Угрожая владельцу, они угнали технику, не заплатив за неё.
Полиция продолжает искать грабителей. Следствие считает, что ограбление совершили профессионалы. Глава МВД Франции Лоран Нуньес распорядился усилить безопасность музеев страны.
20 октября в Сети появились кадры кражи драгоценностей из Лувра.