Французская полиция нашла новые улики после ограбления Лувра

Французским следователям, которые расследуют ограбление Лувра, удалось найти новые вещественные доказательства по делу. Об этом пишет газета Le Parisien.
Сыщики обнаружили мотоциклетный шлем и перчатку одного из похитителей. Вещи отправили на криминалистическую экспертизу.
Le Parisien сообщила, что грабители воспользовались грузовиком, на котором установлен подъемный механизм, чтобы попасть на балкон здания и проникнуть в залы с экспонатами. После кражи они скрылись на заранее подготовленных скутерах. Сам грузовик оставили, а ключи от него нашли на месте преступления. Выяснилось, что подъемник также украли, а его настоящий владелец — житель департамента Валь-д’Уаз. Он пытался продать машину на онлайн-платформе Leboncoin, но мошенники угнали грузовик, притворившись покупателями.
Расследованием занимается бригада по борьбе с бандитизмом совместно с Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, говорится в материале.
Об ограблении всемирно известного музея стало известно 19 октября. Сообщалось, что преступники были вооружены, однако в момент кражи никто не пострадал. После этого музей закрыли для посетителей, и свои двери Лувр частично открыл только на следующий день.
Парижская прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра: преступление могли совершить либо по заказу, либо с целью отмывания денег.
В Сети также появились кадры, на которых запечатлен момент ограбления музея. На опубликованной записи можно увидеть, как мужчина в желтом жилете, притворившись сотрудником музея, спокойно вскрывает витрину прямо на глазах у посетителей.