Французская полиция нашла новые улики после ограбления Лувра

Le Parisien сообщила, что грабители воспользовались грузовиком, на котором установлен подъемный механизм, чтобы попасть на балкон здания и проникнуть в залы с экспонатами. После кражи они скрылись на заранее подготовленных скутерах. Сам грузовик оставили, а ключи от него нашли на месте преступления. Выяснилось, что подъемник также украли, а его настоящий владелец — житель департамента Валь-д’Уаз. Он пытался продать машину на онлайн-платформе Leboncoin, но мошенники угнали грузовик, притворившись покупателями.