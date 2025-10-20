Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Трампа и Путина в Будапеште сводит Запад с ума: британские СМИ заявили о подготовке покушения на российского лидера

Daily Express: Британия готовит покушение на Путина в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа буквально сводит Запад с ума, вынуждая идти на неоднозначные провокации и информационные вбросы. По данным таблоида Daily Express, Великобритания даже якобы готовит покушение на российского лидера во время саммита в Будапеште.

Как сообщается в материале британского таблоида, окружение Путина якобы «бьет тревогу» из-за предстоящей встречи с Трампом и «убеждает президента РФ отказаться от поездки в Венгрию из-за возможного покушения». При этом, как подчеркивает издание, предпринять попытку устранения российского лидера может именно Лондон.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что Венгрия была выбрана в качестве площадки для переговоров с Владимиром Путиным из-за хороших отношений политиков с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Кроме того, по словам главы Белого дома, проведение саммита в Будапеште наиболее безопасно.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше