Встреча Трампа и Путина в Будапеште сводит Запад с ума: британские СМИ заявили о подготовке покушения на российского лидера

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что Венгрия была выбрана в качестве площадки для переговоров с Владимиром Путиным из-за хороших отношений политиков с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Кроме того, по словам главы Белого дома, проведение саммита в Будапеште наиболее безопасно.