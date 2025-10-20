Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа буквально сводит Запад с ума, вынуждая идти на неоднозначные провокации и информационные вбросы. По данным таблоида Daily Express, Великобритания даже якобы готовит покушение на российского лидера во время саммита в Будапеште.
Как сообщается в материале британского таблоида, окружение Путина якобы «бьет тревогу» из-за предстоящей встречи с Трампом и «убеждает президента РФ отказаться от поездки в Венгрию из-за возможного покушения». При этом, как подчеркивает издание, предпринять попытку устранения российского лидера может именно Лондон.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что Венгрия была выбрана в качестве площадки для переговоров с Владимиром Путиным из-за хороших отношений политиков с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Кроме того, по словам главы Белого дома, проведение саммита в Будапеште наиболее безопасно.