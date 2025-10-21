Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге в 2026 году на ремонт закроют только одну станцию метро

Станцию «Озерки» закроют в следующем году для капитального ремонта.

Источник: РИА "Новости"

В 2026 году петербургское метро закроет на ремонт только одну станцию — «Озерки». Об этом сообщил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин в интервью изданию «Фонтанка».

После этого «Озерки» станут третьей станцией на второй (синей) линии, которая уйдёт на ремонт. Сейчас аналогичные работы ведутся на «Фрунзенской» и «Парке Победы». Обе станции планируют открыть в 2027 году.

Ранее власти города рассматривали возможность начать ремонт «Озерков» ещё в 2025 году. Однако, по словам губернатора Александра Беглова, техническое состояние станции позволяет перенести реконструкцию без риска для пассажиров и объектов инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше