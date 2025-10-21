В Петербурге в 2026 году на ремонт закроют только одну станцию метро

В 2026 году петербургское метро закроет на ремонт только одну станцию — «Озерки». Об этом сообщил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин в интервью изданию «Фонтанка».
После этого «Озерки» станут третьей станцией на второй (синей) линии, которая уйдёт на ремонт. Сейчас аналогичные работы ведутся на «Фрунзенской» и «Парке Победы». Обе станции планируют открыть в 2027 году.
Ранее власти города рассматривали возможность начать ремонт «Озерков» ещё в 2025 году. Однако, по словам губернатора Александра Беглова, техническое состояние станции позволяет перенести реконструкцию без риска для пассажиров и объектов инфраструктуры.