В Раде раскритиковали Институт нацпамяти Украины за двойные стандарты

Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал в Telegram украинский Институт национальной памяти (УИНП) за двойные стандарты.
По словам Максима Бужанского, недавно Институт почтил память полковника Украинской Народной Республики Петра Болбочана, возглавлявшего в 1918 году операцию, целью которой было свержение советской власти в Крыму и захват Черноморского флота.
«А освобождавшего Крым дважды Героя, крымского татарина, легендарного Амет-Хана Султана сегодня, в день рождения, нет. Ни одним словом. Вот и все о модели национальной памяти УИНПа, она про кого угодно. Кроме героев», — написал Максим Бужанский.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудникам украинского Института нацпамяти стоило бы получить «справки от психиатра».