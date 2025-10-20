У девушки-подростка случился выкидыш после оргии с братом Карла III

Еще августе 2021 года Джуффре подала иск о сексуализированном насилии к принцу Эндрю. Она заявила, что в подростковом возрасте стала жертвой дружившего с принцем американского финансиста Джеффри Эпштейна. Уже в апреле 2025 года Джуффре покончила с собой. Она написала мемуары, в которых описывает три случая, когда, по ее утверждению, принц Эндрю вступал с ней в сексуальную связь.