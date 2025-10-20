У девушки-подростка случился выкидыш после оргии с братом Карла III

У американки Вирджинии Робертс-Джуффре случился выкидыш после того, как ее заставили заниматься сексом с принцем Эндрю — младшим братом британского короля Карла III. Она по принуждению участвовала в оргии с принцем и восемью другими девочками. Сам Эндрю категорически отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него.
— Джуффре сказала, что она была «не в лучшей форме» после предполагаемой встречи и проснулась в «луже крови». Она сказала, что ни один из мужчин, которым она была продана, не надел презерватив, хотя нет никаких доказательств того, что Эндрю был отцом нерожденного ребенка, — передает издание Daily Mirror.
Еще августе 2021 года Джуффре подала иск о сексуализированном насилии к принцу Эндрю. Она заявила, что в подростковом возрасте стала жертвой дружившего с принцем американского финансиста Джеффри Эпштейна. Уже в апреле 2025 года Джуффре покончила с собой. Она написала мемуары, в которых описывает три случая, когда, по ее утверждению, принц Эндрю вступал с ней в сексуальную связь.
Эндрю под давлением своего брата, короля Карла III отказался от титула герцога Йоркского. Причиной стали его связи со скандально известным Джеффри Эпштейном.