В США начали сносить Белый дом: что происходит

Как пишет газета, на ступенях Министерства финансов наблюдали за процессом сотрудники Секретной службы, а звуки стройки были слышны на территории Белого дома. Президент США давно продвигает проект нового здания площадью 89 000 квадратных метров, которое почти вдвое превышает размеры главного здания и его восточного и западного крыльев.