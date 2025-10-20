В США начали сносить Белый дом: что происходит

В понедельник, 20 октября, начался снос части восточного крыла Белого дома в рамках планов президента США Дональда Трампа построить в резиденции новый бальный зал. Об этом сообщил The Washington Post, опубликовав фотографии.
Строительные бригады использовали экскаваторы для демонтажа конструкции, уточняет издание. Работы проводились несмотря на ранее данные Трампом обещания, что строительство пристройки стоимостью 250 миллионов долларов не затронет существующее здание.
Как пишет газета, на ступенях Министерства финансов наблюдали за процессом сотрудники Секретной службы, а звуки стройки были слышны на территории Белого дома. Президент США давно продвигает проект нового здания площадью 89 000 квадратных метров, которое почти вдвое превышает размеры главного здания и его восточного и западного крыльев.
