Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова

Временные ограничения на работу аэропортов введены в Волгограде, Саратове и Тамбове вечером в понедельник, 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Волгоград, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что введенные на территории воздушных гаваней ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Ранее KP.RU сообщал, что временные ограничения на прием и вылет воздушных судов были введены в международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая в ночь с 19 на 20 октября. Меры также были введены в целях обеспечения безопасности полетов.