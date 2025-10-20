Брокер Ракута: цены на жилье в 2026 году будут расти

Цены на жилье в 2026 году могут резко вырасти. В первую очередь это коснется новостроек. Причина в том, что ипотека станет доступнее, так как ЦБ снизит ключевую ставку. Вслед за ней процент по ипотечным кредитам опустится до 9−10 пп.