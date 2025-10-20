Брокер Ракута: цены на жилье в 2026 году будут расти

Цены на жилье в 2026 году могут резко вырасти. В первую очередь это коснется новостроек. Причина в том, что ипотека станет доступнее, так как ЦБ снизит ключевую ставку. Вслед за ней процент по ипотечным кредитам опустится до 9−10 пп.
Таким образом, рынок получает хорошие условия для отложенного спроса, интерес вырастет, а вслед за ним цены.
В течение третьего квартала 2025-го жилье в России подорожало примерно на 5%. А в Москве прирост составил 12%.
— Все-таки ставки высокие, и брать ипотеку под 21% в текущих реалиях… Конечно, нужно быть уверенными в своей финансовой стабильности на несколько лет вперед, — сказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
В текущий момент девелоперы стабильно держат цены на текущие проекты, а новые не выводят из-за неактивного спроса. Это создает определенный дефицит. И когда ставка ЦБ снизится, а ипотека станет доступнее, цены не только не сократятся, а станут выше.
В настоящий момент продавать жилье не выгодно, рынок вторички стагнирует. А покупать в ипотеку имеет смысл, если сумма кредита небольшая.
Цены на вторичный рынок будут зависеть от ключевой ставки. Чем она ниже, тем выше стоимость квадратного метра.
— Поэтому на вторичке будет определенный баланс ставки и цены. Но новостройки однозначно могут подорожать, и сильно, — отметил эксперт.
Ранее, доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько отметил, что на резкое удешевление кредитов в начале 2026-го рассчитывать не стоит.
— Если нужен крупный заем (например, ипотека), логичнее досрочно гасить дорогие долги и копить на первоначальный взнос, чтобы уменьшить тело кредита. Оптимальная тактика — дождаться понятного сигнала ЦБ о старте цикла смягчения и уже затем выбирать из постепенно улучшающихся условий на рынке, — сказал эксперт Газета.ru.
Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке России достигла 175,1 тысячи рублей. Средняя зарплата — 86,5 тысячи рублей. По данным Центробанка, средняя ипотечная ставка — 21,6%, пишет Царьград.