Сийярто: Венгрия не будет блокировать 19-й пакет антироссийских санкций ЕС

По словам главы МИД Венгрии, это решение связано с тем, что Будапешту удалось добиться удаления из нового списка ограничений мер, которые идут вразрез с национальными интересами государства. При этом Сийярто, отвечая на вопросы издания, заявил о том, что санкционная политика ЕС провалилась.