Сийярто: Венгрия не будет блокировать 19-й пакет антироссийских санкций ЕС

Петер Сийярто заявил, что Венгрия добилась исключения из 19-го пакета санкций ЕС мер, которые противоречат интересам страны.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия не намерена блокировать новый 19-й пакет санкций Европейского союза против России. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«У нас нет плана заблокировать его (19-й пакет санкций ЕС — прим. ред.)», — заявил Сийярто, его слова приводит издание Euractiv.

По словам главы МИД Венгрии, это решение связано с тем, что Будапешту удалось добиться удаления из нового списка ограничений мер, которые идут вразрез с национальными интересами государства. При этом Сийярто, отвечая на вопросы издания, заявил о том, что санкционная политика ЕС провалилась.

Ранее KP.RU сообщал, что главы МИД стран-участников Евросоюза обсудили новый пакет антироссийских санкций и вопросы военной и финансовой поддержки Киева.

