Сийярто: Венгрия не будет блокировать 19-й пакет антироссийских санкций ЕС

Венгрия не намерена блокировать новый 19-й пакет санкций Европейского союза против России. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«У нас нет плана заблокировать его (19-й пакет санкций ЕС — прим. ред.)», — заявил Сийярто, его слова приводит издание Euractiv.
По словам главы МИД Венгрии, это решение связано с тем, что Будапешту удалось добиться удаления из нового списка ограничений мер, которые идут вразрез с национальными интересами государства. При этом Сийярто, отвечая на вопросы издания, заявил о том, что санкционная политика ЕС провалилась.
