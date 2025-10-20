Военная автоколонна США столкнулась с микроавтобусом: что известно о ДТП

Колонна американской военной техники столкнулась с микроавтобусом на территории Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Известно, что инцидент произошёл на автостраде А2, проходящей через Великопольское воеводство. По данным источников, в колонне находились армейские автомобили Hummer, принадлежащие ВС США. В результате столкновения пострадали трое американских военнослужащих и водитель микроавтобуса.
До этого сообщалось о ещё одном несчастном случае. Несколькими днями ранее в Дагестане произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два сотрудника Росгвардии, а ещё девять получили травмы.
Ранее KP.RU сообщил, что в Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали шестеро военнослужащих и водитель. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что грузовик не уступил дорогу микроавтобусу при выезде на главную дорогу.