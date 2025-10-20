Бывший замгубернатора Ростовской области сознался в хранении пистолета

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев признал вину в хранении пистолета. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, бывший замгубернатора обвиняется в совершении преступлений по двум статьям: получение взятки в особо крупном размере и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.
— В судебном заседании по уголовному делу Виталия Кушнарева 20 октября начат допрос подсудимого. Сторонам защиты и обвинения предоставлена возможность задать вопросы для установления обстоятельств по делу, — рассказали в объединенной пресс-службе судов.
По словам Виталия Кушнарева, он нашел пистолет осенью 2024 года, во время работ по берегоукреплению в Аксайском районе. В свертке с оружием были и патроны. Мужчина принес находку домой, а сдать в полицию не успел, так как уехал в командировку. Свое отношение к обвинению в получении взятки он еще не высказал.
По ходатайству адвоката судебное заседание было отложено до 5 ноября для подготовки подсудимого к дальнейшему допросу.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!