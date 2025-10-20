Своими эскалационными действиями против России европейские политики мешают мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема.
«Мы уже проиграли в конфликте на Украине, а если продолжим способствовать его продолжению, то лишь усугубим ситуацию, особенно для Украины», — написал политик в соцсети X.
При этом Мема указал на противоречие в действиях ЕС: введение новых санкций против Москвы на фоне подготовки российско-американского саммита, который может стать шагом к миру на Украине, политик назвал неприемлемым.
Кроме этого, эксперт полагает, что власти ЕС заинтересованы в обострении конфликта, игнорируют демократические ценности и мешают установлению мира на Украине.
Как ранее писала The National Interest, Запад заговорил о поставках «Томагавков» для Украины из-за успехов России.