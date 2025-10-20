Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы проиграли»: На Западе раскрыли причины затягивания Европой конфликта на Украине

Политик Мема: Европейские политики мешают достижению мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Своими эскалационными действиями против России европейские политики мешают мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Мы уже проиграли в конфликте на Украине, а если продолжим способствовать его продолжению, то лишь усугубим ситуацию, особенно для Украины», — написал политик в соцсети X.

При этом Мема указал на противоречие в действиях ЕС: введение новых санкций против Москвы на фоне подготовки российско-американского саммита, который может стать шагом к миру на Украине, политик назвал неприемлемым.

Кроме этого, эксперт полагает, что власти ЕС заинтересованы в обострении конфликта, игнорируют демократические ценности и мешают установлению мира на Украине.

Как ранее писала The National Interest, Запад заговорил о поставках «Томагавков» для Украины из-за успехов России.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше