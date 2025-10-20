Егор Крид стал «Заслуженным артистом Республики Башкортостан»

Глава Башкортостана Радий Хабиров присвоил российскому певцу Егору Булаткину, более известному под сценическим псевдонимом Егор Крид, почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе главы региона.
Накануне, 19 октября, Крид дал успешный концерт в Уфе на площадке «Уфа Арена», собрав более восьми тысяч зрителей. Глава республики Радий Хабиров высоко оценил профессионализм певца, его песни и уважительное отношение к аудитории, отметив, что музыкант «без фальши и в личности, и в творчестве».
Крид, в свою очередь, выразил теплые слова в адрес Уфы, отметив ее стремительное развитие и особое значение для него, так как в столице региона живут его родственники. Он подчеркнул, что с каждым приездом республика становится лучше.
Встреча главы региона и артиста прошла в Доме Республики, где было принято решение о присвоении почетного звания. Хабиров выразил надежду, что Крид и дальше будет радовать жителей республики своими выступлениями, и заверил, что Башкортостан всегда открыт для молодых талантов, говорится в сообщении.
30 сентября Крид, рассказал, что лично познакомился с сыном президента США Дональдом Трампом — младшим.