Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковёр»

«Над рядом районов области введён план “Ковер”, — указал губернатор в Telegram-канале.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше