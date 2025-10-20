Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковёр»

В Пензенской области ввели план «Ковёр» для нескольких районов. Ранее на территории региона объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Источник: Life.ru

«Над рядом районов области введён план “Ковер”, — указал губернатор в Telegram-канале.

Перед этим МЧС объявило угрозу атаки БПЛА в Тамбовской области. В тот же вечер об аналогичной угрозе от беспилотников сообщили в Воронежской области. Жителей регионов просят сохранять спокойствие. Силы противовоздушной обороны готовы к действиям.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше