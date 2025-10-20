Товаровед из Гомеля присвоила более Br20 тыс. из ломбарда

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомеля поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении товароведа ломбарда, которой инкриминировано присвоение вверенного имущества в крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.
По материалам дела, в ломбарде женщина была ответственна за хранение, обработку, продажу и перевозку материальных ценностей. «Она попросила своих знакомых принести в ломбард ее собственные украшения и заключить договора микрозайма с передачей их в залог, убедив их, что работникам ломбарда нельзя сдавать свои вещи. Вырученные деньги подруги передавали обвиняемой. При этом они не подозревали, что оставленные ими с октября 2024-го по январь 2025 года в ломбарде вещи являлись бижутерией. Принимая вещи из недрагоценного металла, товаровед вносила в договоры микрозайма недостоверные сведения о сдаче в залог изделий из золота», — пояснили в областной прокуратуре.
В начале этого года директор ломбарда просматривала записи с камеры видеонаблюдения и усомнилась в достоверности сведений, указанных в залоговых билетах, расходных кассовых ордерах и договорах микрозайма. Последующая инвентаризация показала, что вместо золотых изделий в сейфе — бижутерия.
Всего фигурантка присвоила имущество ломбарда на свыше Br20 тыс. Деньгами распорядилась по своему усмотрению. В суде она полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб.
Суд Центрального района Гомеля на основании ч.3 ст. 211 УК назначил ей наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также на четыре года она лишена права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением товарно-материальными ценностями.
В соответствии с законом «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» обвиняемой частично снижен срок наказания — на один год.
Приговор вступил в законную силу. -0-