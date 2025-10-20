Товаровед из Гомеля присвоила более Br20 тыс. из ломбарда

По материалам дела, в ломбарде женщина была ответственна за хранение, обработку, продажу и перевозку материальных ценностей. «Она попросила своих знакомых принести в ломбард ее собственные украшения и заключить договора микрозайма с передачей их в залог, убедив их, что работникам ломбарда нельзя сдавать свои вещи. Вырученные деньги подруги передавали обвиняемой. При этом они не подозревали, что оставленные ими с октября 2024-го по январь 2025 года в ломбарде вещи являлись бижутерией. Принимая вещи из недрагоценного металла, товаровед вносила в договоры микрозайма недостоверные сведения о сдаче в залог изделий из золота», — пояснили в областной прокуратуре.