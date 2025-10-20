Италия готова присоединиться к программе закупок американского вооружения для Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
«Италия выразила готовность финансировать приобретение американского оружия для Украины в рамках специальной программы. Министр обороны Гвидо Крозетто сообщил об этом на недавней встрече министров обороны НАТО», — говорится в материале агентства.
Согласно данным Bloomberg, изначально Италия не поддерживала участие в данной программе, однако изменила свою позицию, отчасти из-за опасений потерять влияние, если ключевую роль в ней займут другие союзники по НАТО.
Кроме того, агентство отмечает, что Италия уже принимала участие по крайней мере в десяти пакетах помощи Украине, включая поставки систем ПВО, таких как SAMP/T.
Недавно нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский вновь выразил недовольство в адрес стран НАТО, которые не выделяют финансы на приобретение американских вооружений для украинской армии.