Президент Родриго Пас: Боливия восстановит отношения с Вашингтоном

Сукре восстановит отношения с Соединёнными Штатами, заявил в ходе встречи с журналистами избранный президент Боливии Родриго Пас.
«Отношения будут восстановлены, они будут определяться сотрудничеством в борьбе с противозаконной деятельностью», — сказал он.
Напомним, накануне в Боливии после подсчёта свыше 97 голосов заявили, что победителем второго тура выборов президента стал Родриго Пас.
В 2008 году бывший боливийский лидер Эво Моралес выслал американского посла на фоне вмешательства во внутренние дела Боливии, в ответ США выслали посла Боливии.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация выразила готовность развивать сотрудничество с новым руководством Боливии на основе прагматизма и взаимной выгоды.