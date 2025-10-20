Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Родриго Пас: Боливия восстановит отношения с Вашингтоном

Победителем второго тура выборов президента Боливии стал Родриго Пас.

Источник: Аргументы и факты

Сукре восстановит отношения с Соединёнными Штатами, заявил в ходе встречи с журналистами избранный президент Боливии Родриго Пас.

«Отношения будут восстановлены, они будут определяться сотрудничеством в борьбе с противозаконной деятельностью», — сказал он.

Напомним, накануне в Боливии после подсчёта свыше 97 голосов заявили, что победителем второго тура выборов президента стал Родриго Пас.

В 2008 году бывший боливийский лидер Эво Моралес выслал американского посла на фоне вмешательства во внутренние дела Боливии, в ответ США выслали посла Боливии.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация выразила готовность развивать сотрудничество с новым руководством Боливии на основе прагматизма и взаимной выгоды.