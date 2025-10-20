Российский юрист раскритиковал охрану Лувра после ограбления

Генерал-лейтенант, заслуженный юрист России, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ Юрий Жданов заявил о грубых нарушениях в системе безопасности парижского музея Лувр.
По словам генерал-лейтенанта, французские правоохранительные органы допустили серьезные просчеты на всех этапах предотвращения преступления.
— В охране Лувра были допущены грубейшие ошибки. Это, наверное, первый случай в мировой истории, когда главный национальный музей европейской страны взяли на «гоп-стоп», — заявил Жданов.
Он отметил, что полиция не была осведомлена о планируемом преступлении. Грабители беспрепятственно подъехали к строго охраняемому объекту, оставили автомобиль в неположенном месте и на глазах у всех забрались на балкон, разбили стекло, проникли в помещение и забрали всё, что хотели.
Юрист подчеркнул, что при грамотной работе французские правоохранительные органы должны были получить сведения о готовящемся преступлении и заблокировать автомобиль злоумышленников еще при его парковке. В свою очередь, система наблюдения за территорией здания должна была обнаружить грабителей в момент их проникновения, а оперативная группа отреагировать соответствующим образом, передает РИА Новости.
Об ограблении всемирно известного музея стало известно 19 октября. Сообщалось, что преступники были вооружены, однако в момент кражи никто не пострадал. После этого музей закрыли для посетителей, и свои двери Лувр частично открыл только на следующий день.