Le Parisien: во Франции из-за торнадо погиб один человек, четверо пострадали

Сильные порывы ветра во Франции нанесли серьёзный урон нескольким муниципалитетам.

Источник: Комсомольская правда

В результате торнадо, накрывшего Францию, погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Об этом сообщает Le Parisien.

Уточняется, что сильные порывы ветра нанесли серьёзный урон нескольким муниципалитетам, в числе которых Обонн, Франконвиль и Эрмон. Пострадавших разместили в спортивном центре, где им оказывают помощь. Спасательные работы продолжаются.

По данным источника, особенно сильно пострадало кладбище Эрмонта — там повалено множество деревьев, а ветром сорваны крыши с жилых домов.

В мае этого года мощный торнадо обрушился на штаты Миссури и Кентукки, унеся жизни по меньшей мере 16 человек, как сообщает телеканал NBC News. Стихийное бедствие также привело к значительным разрушениям, оставив без крова около пяти тысяч домов.