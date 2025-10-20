Le Parisien: во Франции из-за торнадо погиб один человек, четверо пострадали

В мае этого года мощный торнадо обрушился на штаты Миссури и Кентукки, унеся жизни по меньшей мере 16 человек, как сообщает телеканал NBC News. Стихийное бедствие также привело к значительным разрушениям, оставив без крова около пяти тысяч домов.