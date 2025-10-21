Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Пелагеин день 21 октября на Починки

Собрали приметы и запреты на 21 октября, когда отмечают Пелагеин день.

Православная церковь 21 октября вспоминает святую Пелагию Антиохийскую. В народе празднуют Пелагеин день. Вместе с тем есть еще одно название — Починки. Так, с 21 октября занимались ремонтом одежды.

Что нельзя делать 21 октября.

Не рекомендуется ходить на свидания. Считалось, что незнакомец может оказаться обманщиком. В названный день не следует рубить дрова. Предки верили, что это может привести к неприятностям и болезням суставов.

Что можно делать 21 октября.

По традиции, с названной даты доставали зимнюю одежду и занимались ее ремонтом. В том случае, если это было необходимо, покупали новую одежду.

Согласно приметам, если с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно. В том случае, если облака плывут низко, ждали мороз.

