Народный календарь. Почему нельзя смотреть на воронов 24 октября

Православная церковь 24 октября отмечает память святого Филиппа — апостола от семидесяти из Кесарии Палестинской, который после святого Стефана был избран учениками Иисуса Христа одним из диаконов.

В этот день традиционно начиналась канитель — период распутицы, о котором говорили: «Некогда канителиться» или «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».

На Руси по снегу 24 октября судили о будущей материальной обеспеченности: если снег лежал на мокрой земле и не таял, ожидался хороший доход весной. Также существовала примета: если на ближайшем водоеме вода уже покрыта льдом и по ней можно ходить — следующий год будет удачным.

С Филиппом были связаны строгие запреты. Считалось, что в канун зимы нельзя играть с огнем или свечами, чтобы не привлечь нечистые силы. Кроме того, если засматривались на воронов, полагалось тут же отвлечь взгляд, поскольку именно в этот день вороном может обернуться нечистая сила или ведьма, способная навлечь беду.

Приметы погоды.

Иней на листьях — к снегопаду.

Ясное ночное небо — к морозному дню.

Домашние животные беспокойно себя ведут — к ненастью.

Именины отмечают: Моисей, Анатолий, Макар, Иосиф, Антон, Исаакий, Александр, Лев, Зинаида, Виктория.