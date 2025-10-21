Народный календарь. Почему нельзя смотреть на воронов 24 октября

Православная церковь 24 октября отмечает память святого Филиппа — апостола от семидесяти из Кесарии Палестинской, который после святого Стефана был избран учениками Иисуса Христа одним из диаконов.
В этот день традиционно начиналась канитель — период распутицы, о котором говорили: «Некогда канителиться» или «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».
На Руси по снегу 24 октября судили о будущей материальной обеспеченности: если снег лежал на мокрой земле и не таял, ожидался хороший доход весной. Также существовала примета: если на ближайшем водоеме вода уже покрыта льдом и по ней можно ходить — следующий год будет удачным.
С Филиппом были связаны строгие запреты. Считалось, что в канун зимы нельзя играть с огнем или свечами, чтобы не привлечь нечистые силы. Кроме того, если засматривались на воронов, полагалось тут же отвлечь взгляд, поскольку именно в этот день вороном может обернуться нечистая сила или ведьма, способная навлечь беду.
Приметы погоды.
Иней на листьях — к снегопаду.
Ясное ночное небо — к морозному дню.
Домашние животные беспокойно себя ведут — к ненастью.
Именины отмечают: Моисей, Анатолий, Макар, Иосиф, Антон, Исаакий, Александр, Лев, Зинаида, Виктория.