В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в краснодарском аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

«Аэропорт Краснодара (“Пашковский”). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении.

Ведомство поясняет, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером в понедельник, 20 октября, Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в трех городах. В результате аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова временно прекратили свою работу. Отмечается, что введенные на территории воздушных гаваней ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.