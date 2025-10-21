В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Аэропорт Краснодара (“Пашковский”). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении.
Ведомство поясняет, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Вечером в понедельник, 20 октября, Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в трех городах. В результате аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова временно прекратили свою работу. Отмечается, что введенные на территории воздушных гаваней ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.