В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Вечером в понедельник, 20 октября, Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в трех городах. В результате аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова временно прекратили свою работу. Отмечается, что введенные на территории воздушных гаваней ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.