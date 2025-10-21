Пользователи из РФ рассказали о сбое в работе Pinterest

Жители РФ пожаловались на неполадки в работе социального сервиса Pinterest, следует из данных специального сервиса Downdetector.
О сбое сообщили около 1,3 тысячи пользователей. Так, при входе на сайт видно надпись: «Внутренняя ошибка сервера». Пользователей предупреждают, что «сервер временно не может обработать запрос», а также советуют «повторить попытку позже».
Около 50 процентов пользователей заявили о неполадках в работе сайта. Также поступили жалобы на сбои в работе приложения и личного кабинета.
Основное число жалоб поступило из Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Калининградской областей, а также из российской столицы и Московской области.
Ранее сообщалось, что пользователи рассказали о сбоях в работе Roblox, Amazon и других сервисов.