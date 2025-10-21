Десять вражеских дронов сбиты над Ростовской областью до полуночи

— За период с 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено четырнадцать украинских беспилотников самолетного типа, — прокомментировали в военном ведомстве. — Основная часть воздушных целей — десять беспилотных аппаратов — была нейтрализована именно в небе над Ростовской областью.