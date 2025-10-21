Десять вражеских дронов сбиты над Ростовской областью до полуночи

За последние три часа, в ночь на вторник, 21 октября, в небе над Ростовской областью были ликвидированы десять вражеских дронов. Об этом сообщают в министерстве обороны Российской Федерации.
— За период с 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено четырнадцать украинских беспилотников самолетного типа, — прокомментировали в военном ведомстве. — Основная часть воздушных целей — десять беспилотных аппаратов — была нейтрализована именно в небе над Ростовской областью.
Эта массированная атака произошла на следующий день после предыдущего инцидента. Накануне вечером над территорией того же региона были сбиты еще два вражеских беспилотника. Как ранее сообщало военное ведомство, угроза с воздуха сохраняется.
В настоящее время в Ростовской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Местные власти призывают жителей сохранять бдительность и оперативно реагировать на сигналы оповещения.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
В Ростовской области вечером 19 октября сбили два украинских беспилотника.