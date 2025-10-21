Ричмонд
Венгрия снимет вето с 19-го пакета санкций ЕС против России

Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций Европейского союза против России, поскольку добилась исключения из него мер, противоречащих ее национальным интересам. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В начале октября, издание EUObserver сообщало о возможном отказе Венгрии от претензий к новым антироссийским санкциям. Сийярто подтвердил, что у Венгрии нет планов блокировать пакет, так как «все меры, которые пошли бы против нашего национального интереса», были убраны.

На вопрос о своем участии в дискуссиях ЕС по поводу нового пакета санкций, министр ответил, что не «вносит вклад в безумие», подчеркнув, что санкционная политика Евросоюза, по его мнению, провалилась.

Россия неоднократно заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением, называя его провалившимся и отмечая, что Запад не признает его неэффективности, сообщает издание Euractiv.

22 сентября стало известно, что члены Европейского союза (ЕС) согласовали с американскими властями 19-й пакет антироссийских санкций. В рамках 19-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия (ЕК) предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине.

