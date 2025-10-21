Венгрия снимет вето с 19-го пакета санкций ЕС против России

В начале октября, издание EUObserver сообщало о возможном отказе Венгрии от претензий к новым антироссийским санкциям. Сийярто подтвердил, что у Венгрии нет планов блокировать пакет, так как «все меры, которые пошли бы против нашего национального интереса», были убраны.