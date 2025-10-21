Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций Европейского союза против России, поскольку добилась исключения из него мер, противоречащих ее национальным интересам. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
В начале октября, издание EUObserver сообщало о возможном отказе Венгрии от претензий к новым антироссийским санкциям. Сийярто подтвердил, что у Венгрии нет планов блокировать пакет, так как «все меры, которые пошли бы против нашего национального интереса», были убраны.
Россия неоднократно заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением, называя его провалившимся и отмечая, что Запад не признает его неэффективности, сообщает издание Euractiv.
22 сентября стало известно, что члены Европейского союза (ЕС) согласовали с американскими властями 19-й пакет антироссийских санкций. В рамках 19-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия (ЕК) предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине.