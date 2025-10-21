В США заявили, что законопроект о санкциях против РФ поставлен на паузу

Законопроект о новых санкциях Соединённых Штатов в отношении Российской Федерации «поставили на паузу» в Конгрессе, проинформировал лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
«Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против РФ, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, в настоящее время мы намерены нажать кнопку паузы», — сказал он журналистам.
По словам Тьюна, представители Республиканской партии США «стараются заниматься этим вопросом» вместе с Белым домом.
По данным Bloomberg, сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения президента Соединённых Штатов Дональд Трампа. По словам Трампа, «перспектива принятия зависит от его решения».
В РФ неоднократно заявляли, что справляются с санкционным давлением, а западных государствах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Ранее сообщалось, что послы ЕС не смогли согласовать очередной пакет санкций против Российской Федерации.