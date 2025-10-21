Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили, что законопроект о санкциях против РФ поставлен на паузу

По словам Трампа, «перспектива принятия зависит от его решения».

Источник: Аргументы и факты

Законопроект о новых санкциях Соединённых Штатов в отношении Российской Федерации «поставили на паузу» в Конгрессе, проинформировал лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.

«Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против РФ, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, в настоящее время мы намерены нажать кнопку паузы», — сказал он журналистам.

По словам Тьюна, представители Республиканской партии США «стараются заниматься этим вопросом» вместе с Белым домом.

По данным Bloomberg, сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения президента Соединённых Штатов Дональд Трампа. По словам Трампа, «перспектива принятия зависит от его решения».

В РФ неоднократно заявляли, что справляются с санкционным давлением, а западных государствах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.

Ранее сообщалось, что послы ЕС не смогли согласовать очередной пакет санкций против Российской Федерации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше