«Убили и похоронили во дворе»: В Израиле супруги скрыли смерть матери, пережившей Холокост

Супруги из Израиля скрыли смерть матери, пережившей Холокост. Так, дочь Шарон Кантор и ее сожитель в Кармиэле после смерти 93-летней Маины Толстиковой, тайно захоронили тело во дворе дома без соблюдения религиозных ритуалов с целью незаконного получения выплат. Об этом сообщает местная полиция.
В ходе расследования, по данным издания Walla, выявили, что кончина женщины фактически произошла в апреле 2024 года. Лишь спустя значительное время — в сентябре 2025 года — расследование было запущено, после того как в полицию поступило заявление от второй дочери Маины Толстиковой.
Ранее KP.RU писал, что благодаря применению современных генетических исследований российским правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого преступника спустя 31 год после жестокого убийства восьмилетней девочки в Ростовской области. Им оказался 51-летний житель города Шахты.