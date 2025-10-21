Ричмонд
Сотни незаконных граффити стерли с улиц Перми

В Перми за первые две недели октября ликвидировано более 600 незаконных граффити. Больше всего вандальных рисунков обнаружили в Мотовилихинском районе, сообщает пресс-служба городской администрации.

