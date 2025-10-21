Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

«Последняя неделя октября станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)», — сказала депутат, отметив, что следом россиян ждут три нерабочих дня: 2, 3 и 4 ноября (воскресенье — вторник).
«Такой график позволяет наиболее оптимально использовать выходные, нерабочие и рабочие дни», — подчеркнула Бессараб.
4 ноября в России отмечается День народного единства.
Всего в Трудовом кодексе РФ прописано 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то выходные переносятся. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. В 2025 году, как и в предыдущие годы, в России установлено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней.