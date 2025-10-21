Не навреди добротой: Что на самом деле нужно осенью бездомным кошкам, собакам, белкам и птицам

Соль. Её много в колбасе, чипсах, солёных сухариках. Почки животных не справляются с таким количеством, поэтому это вызывает медленное отравление. Специи и консерванты. Это вызывает гастриты, язвы и аллергии, а у уличного зверя нет ветеринара, который выпишет таблетки. Сахар и хлеб. Особенно они вредны для птиц. Дрожжевой хлеб в желудке пернатых начинает бродить, вызывая вздутие и проблемы с кишечником, а сахар нарушает и без того хрупкий энергообмен.