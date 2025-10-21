Воркутинца приговорили к 15 годам колонии за переписку с сыном-военнослужащим

В конце мая 2025 года портал «Блокнот» сообщал, что, по версии следствия, Калашников оставлял в Telegram-канале комментарии наподобие «Слава РДК». А 16 марта 2024 года в переписке с сыном он переслал ему видеоролик запрещенной в России организации с вопросом: «Поехали в РДК?». ~Сын отказался, сказав, что его «ничего из этого не интересует» и что он хочет лишь играть в компьютер.~