Шатдаун в США бьет антирекорды: В неоплачиваемый отпуск отправились 1,4 тысячи служащих ядерной сферы

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что в результате приостановки работы правительства 1400 служащих Национального управления ядерной безопасности были отправлены в неоплачиваемый отпуск.
На пресс-конференции в Неваде Райт сообщил о беспрецедентном решении: 1400 сотрудников Национального управления ядерной безопасности, отвечающего за модернизацию ядерного арсенала США, отправлены в неоплачиваемый отпуск. Это затронуло примерно 80% штата ведомства.
По словам главы Минэнерго США, сейчас найдены деньги на оплату работы около 100 тысяч подрядчиков ведомства, но при продолжении шатдауна они также рискуют потерять работу.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США ежедневно теряют 15 млрд долларов из-за шатдауна. При этом он подчеркнул, что ситуация выходит далеко за рамки внутреннего политического конфликта в Вашингтоне.