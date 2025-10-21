Конфликт из-за завтрака обернулся убийством: украинца зарезали за яичницу

Уточняется, что украинец приехал в Ирландию всего за четыре дня до преступления. Агентство по защите детей и семьи Tusla ведёт программу помощи несовершеннолетним беженцам, размещая их в специальных центрах. Ещё через пару недель, 1 ноября, молодому человеку должно было исполниться 18 лет, после чего Tusla должна была предоставить ему отдельное жильё. Таким образом, он должен был провести в центре менее двух недель.