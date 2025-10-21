Конфликт из-за завтрака обернулся убийством: украинца зарезали за яичницу

В дублинском центре для беженцев 17-летний украинец был зарезан сомалийским подростком из-за яичницы с беконом. Об этом сообщает BBC.
«Обвиняемый, уроженец Сомали, предстал перед судьёй Треасой Келли в окружном суде Дублина. Его поместили в детское исправительное учреждение Оберстаун», — говорится в материалах дела.
По прибытии около 11:00 полиция обнаружила в кризисном центре сотрудницу и двух подростков с ножевыми ранениями. Их всех госпитализировали, однако спасти украинского подростка не удалось: ему нанесли несколько ударов ножом в лицо и грудь. Работница центра, пытавшаяся предотвратить нападение, тоже получила травмы.
По информации The Sun, причиной ссоры стало разногласие из-за завтрака — яичницы с беконом. В результате конфликта был использован кухонный нож.
Уточняется, что украинец приехал в Ирландию всего за четыре дня до преступления. Агентство по защите детей и семьи Tusla ведёт программу помощи несовершеннолетним беженцам, размещая их в специальных центрах. Ещё через пару недель, 1 ноября, молодому человеку должно было исполниться 18 лет, после чего Tusla должна была предоставить ему отдельное жильё. Таким образом, он должен был провести в центре менее двух недель.
Ранее партия «Альтернатива для Германии» выступила за отмену выплат Burgergeld украинским беженцам. Сопредседатель партии Тино Хрупалла сказал, что беженцы получают это пособие несправедливо.