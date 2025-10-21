Александр Дмитриев: Наша задача — осознать себя сегодняшних через чужие судьбы

— Первым был Василий Ванин, который буквально за полтора года перестроил весь театр. Он был поклонником Таирова и с большим уважением к нему относился, сохранил большую часть труппы Камерного, но ему пришлось полностью сменить линию художественного театра, потому что перед ним поставили условия. Он начал с характерной для того времени пьесы «Из искры» о молодости Сталина. Весь абсурд ситуации заключался в том, что люди, которые только что играли драматургию Бернарда Шоу и Джона Пристли, были вынуждены быстро освоить другой сценический язык. Вместе с Ваниным из Театра Моссовета пришла его бывшая жена Ольга Викландт, которая привезла из эвакуации нового мужа, актера Михаила Названова. И они втроем, вот в таком странном составе, практически заложили тот фундамент, на котором театр еще многие годы просуществовал. Ольга Артуровна проработала здесь до 90-х годов. После Ванина был Борис Бабочкин, а затем пришел Иосиф Туманов, который привел Фаину Раневскую, в нашем театре играл молодой Высоцкий. Потом пришел ученик Мейерхольда Борис Равенских, служивший режиссером Оперно-драматической студии имени Станиславского вплоть до 1950 года. Он возглавлял Пушкинский театр десять лет, это был духоподъемный, музыкальный, героико-романтический период. Он пригласил выпускника Школы-студии МХАТ Владимира Высоцкого, но не доверял молодому актеру больших ролей. Высоцкий был заметен и в маленьких: его Леший прославил сказочный спектакль «Аленький цветочек».