Александр Дмитриев: Наша задача — осознать себя сегодняшних через чужие судьбы

21 октября исполняется 75 лет Московскому драматическому театру имени А. С. Пушкина. Этот отсчет знаменитая таировская сцена ведет с осени 1950 года, когда на здании особняка по адресу: Тверской бульвар, 23, где располагался Камерный театр, появилось новое название, а на место режиссера Александра Таирова заступил худрук — народный артист СССР Василий Ванин. «Вечерняя Москва» пообщалась с постановщиком юбилейного вечера — режиссером и актером Александром Дмитриевым.
К юбилею театра худрук Театра им. Пушкина Евгений Писарев вместе с режиссером и актером Александром Дмитриевым подготовили большой праздничный вечер-спектакль «И будет театр!..», который планируют показать еще не раз в этом сезоне.
— Александр Иванович, в чем основная идея юбилейного вечера, найдет ли отражение в его сценарии перемена эпох и художественных взглядов от Камерного драматического театра под руководством Александра Яковлевича Таирова до его современного периода во главе с Евгением Александровичем Писаревым?
— Этот вечер Евгений Александрович задумывал как продолжение эпопеи, которую он выпускал к столетию таировской сцены (в 2014 году Евгений Писарев сделал спектакль-посвящение с отрывками из самых ярких постановок Александра Таирова — «Сакунтала», «Жирофле-Жирафля», «Фамира-кифаред», «Принцесса Брамбилла», «Федра», многие из которых известны лишь по фотографиям Алисы Коонен. — «ВМ»). Спектакль, который мы сделали сейчас — хронологическое продолжение этой истории: на календаре 1950 год, Камерный закрывают, Таиров умирает, а в обновленный театр, который теперь носит имя Пушкина, приходит новый художественный руководитель — актер, режиссер, педагог, народный артист СССР, лауреат трех Сталинских премий второй степени Василий Ванин. Наш спектакль разделен на главы, они посвящены всем худрукам театра, которых всего было десять. И заканчивается все сегодняшним днем — главой «Евгений Писарев». Пьесу написала наш завлит, драматург Анастасия Гайдукова, она довольно известный сценарист, ее авторству принадлежат «Пять вечеров», которые с аншлагом весь прошлый год шли в нашем филиале. Сейчас мы собираем все исторические постановки и объединяем их в один большой хронологический миф. Мы будем рассказывать о судьбах наших художественных руководителей и играть отрывки из их самых знаковых спектаклей.
— Расскажите о них.
— Первым был Василий Ванин, который буквально за полтора года перестроил весь театр. Он был поклонником Таирова и с большим уважением к нему относился, сохранил большую часть труппы Камерного, но ему пришлось полностью сменить линию художественного театра, потому что перед ним поставили условия. Он начал с характерной для того времени пьесы «Из искры» о молодости Сталина. Весь абсурд ситуации заключался в том, что люди, которые только что играли драматургию Бернарда Шоу и Джона Пристли, были вынуждены быстро освоить другой сценический язык. Вместе с Ваниным из Театра Моссовета пришла его бывшая жена Ольга Викландт, которая привезла из эвакуации нового мужа, актера Михаила Названова. И они втроем, вот в таком странном составе, практически заложили тот фундамент, на котором театр еще многие годы просуществовал. Ольга Артуровна проработала здесь до 90-х годов. После Ванина был Борис Бабочкин, а затем пришел Иосиф Туманов, который привел Фаину Раневскую, в нашем театре играл молодой Высоцкий. Потом пришел ученик Мейерхольда Борис Равенских, служивший режиссером Оперно-драматической студии имени Станиславского вплоть до 1950 года. Он возглавлял Пушкинский театр десять лет, это был духоподъемный, музыкальный, героико-романтический период. Он пригласил выпускника Школы-студии МХАТ Владимира Высоцкого, но не доверял молодому актеру больших ролей. Высоцкий был заметен и в маленьких: его Леший прославил сказочный спектакль «Аленький цветочек».
В 1970-е годы театром руководил народный артист РСФСР Борис Толмазов. Он поставил легендарные спектакли «Легенда о Паганини», «Последние дни», «Судьба человека». По его приглашению в театр пришел выпускник Государственного института театрального искусства — режиссер Алексей Говорухо, чьи спектакли «Невольницы» и «Разбойники» сразу стали аншлаговыми. В «Невольницах» блистала Вера Алентова, а главную роль в шиллеровской пьесе играл Виталий Безруков, отец народного артиста России Сергея Безрукова. Он вспоминал, как в детстве часто бывал в театре, наблюдая из-за кулис за игрой отца. А в 1979 году Говорухо сменил Толмазова на должности главного режиссера, но задержался только на четыре года — в 1983 году театр возглавил режиссер Борис Морозов, который принес в театр современную драматургию. На смену Морозову в 1987-м пришел Юрий Еремин, поставивший громкую «Палату № 6». Билеты на этот спектакль было очень сложно достать. Его показывали на фестивалях в Швейцарии, Франции, Италии, США. А в 1997-м спектаклем Еремина «Повести Белкина» открылся филиал театра в Сытинском переулке. Мы делали посвященный ему вечер, он назывался «Одержимость», туда вошли отрывки из спектаклей Еремина — помимо «Палаты № 6» и «Бесов», еще «Подонки» — про то, как в женской колонии снимают документальный фильм. Еремин великолепно работал с пространством, он был удивительным режиссером, но странным, скажем так, человеком.
— Новая эра началась с приходом Романа Козака….
— Да, Козак — очень крутой режиссер, со своей программой, со своей командой. Его эпоху, на мой взгляд, можно назвать Ренессансом Пушкинского театра: при Козаке театр начал работать с приглашенными режиссерами. Первый спектакль Козака-худрука — «Академия смеха» был номинирован на «Золотую маску». Еще один важный его спектакль — «Ромео и Джульетта», в котором главные роли сыграли его ученики Сергей Лазарев и Александра Урсуляк.
— У вас все так хорошо знают историю театра?
— Я ничего этого не знал, пока не начал ставить «Пять вечеров». Мы служим на исторической сцене и все вместе эту историю изучаем. Думаю, вообще наша главная задача — это осознать себя сегодняшних через судьбы наших предшественников, через непростые обстоятельства, которые они проходили. Театр позволяет сделать это где-то в игровой, фантазийной форме, где-то в документальной — у нас сохранилось много документов, например, стенограммы худсоветов.
— Продолжает ли Театр Пушкина традиции Таирова и возможны ли сейчас эксперименты в стиле первой половины прошлого века — режиссерские машины, античные сюжеты, костюмы в духе Веснина и Экстер?
— Скорее актуальна сама идея синтетического театра, которую проповедовал Таиров, — драматическое действие, совмещенное с балетом, акробатикой, пантомимой, музыкой. Этой же идеи придерживается Евгений Александрович Писарев. И в нашем театре было много таких постановок — например, пластические спектакли Сергея Землянского «Материнское поле», «Жанна Д’Арк» и «Дама с камелиями». Для самого Евгения Александровича тоже важны все виды сценического языка, это видно в его постановках. Например, «Зойкина квартира» — это не пластическая драма, но там много «физического театра».
— Таирова, как я понимаю, в программе вечера уже не будет?
— Будет Алиса Коонен, которая, по легенде, прокляла театр. Таиров вскоре после закрытия театра умер, он не пережил своего Камерного, а Алиса Георгиевна до 1974 года жила в этом здании. Там, где у нас сейчас находятся гримерки, была ее квартира, просто был заделан вход. Она слышала все, что происходит, ни разу не переступила его порога. Артисты и режиссеры ее очень уважали, на каждый день рождения Камерного ее поздравляли, приходили с цветами. Но она сохраняла жесткую позицию по отношению к новым людям в этом театре. Но при этом, как говорят, она могла слышать все, что происходит на сцене.
Ну вообще, проклятие Коонен — это же миф. Просто у худруков Пушкинского было много проблем. В 90-е здесь были полупустые залы, да и в советское время главные режиссеры постоянно менялись. Но что бы здесь ни происходило, кто бы сюда ни приходил — и мне это хотелось передать в спектакле, — здесь все делали с любовью, даже если не складывалось. С другой стороны, вы знаете, у нас есть такая байка, что Алиса Коонен простила театр после столетия Камерного, когда мы сделали вот эту большую работу, посвященный спектакль. Нам хочется в это верить.
— Если говорить про сегодняшний день театра, каким будет новый сезон, какие премьеры самые интересные?
— Мы выпустили долгожданную «Бурю» Николая Рощина, которая должна была дебютировать еще в прошлом сезоне. Это очень необычный, новаторский спектакль: в первом акте чисто Шекспир, а второй акт — альтернативная версия развития событий, развивающаяся по канонам видеоигр. Идея в том, чтобы узнать, как бы развивался сюжет, если бы дух Ариэль не послушался волшебника Просперо…. Я там задействован как актер, играю Фердинанда, хожу закованным в настоящие доспехи. В этом спектакле соединяются Средневековье и новые веяния современности с искусственным интеллектом. В удивительном художественном мире Николая Рощина все одновременно и сочетается, и вступает в драматический конфликт. Это очень провокационная премьера, потому что в некотором смысле этот спектакль состоит из двух разных. В этом году будут и другие яркие новинки — ремейк «Аленького цветочка». В прошлом году спектакль, который шел с 31 декабря 1950 года, поставили на паузу и некоторое время не играли — постановка требовала обновлений. «Винтажный» спектакль вернется на сцену театра в декабре. Среди важных премьер — «Идиот» по Достоевскому режиссера Сергея Тонышева, «Обломов» Гончарова в постановке Мурата Абулкатинова, «Капитанская дочка» Пушкина в постановке Олега Долина.
— А что считаете своими репертуарными хитами?
— Конечно, «Слугу двух господ» — экспрессивный спектакль Юры Муравицкого. Современная комедия дель арте, с яркими персонажами в русских скоморошичьих костюмах. Это шаржевое, «площадное» решение пользуется огромной популярностью. Разумеется, идут и на актеров. Зрители старшего поколения обожают Веру Алентову. У нас в репертуаре ее бенефис «Мадам Рубинштейн». Это ее личное высказывание. Собирает аншлаги спектакль «Плохие-хорошие» с Викторией Исаковой по пьесе Уайльда «Веер леди Уиндермир» — эту пьесу начал ставить Таиров, но премьера не состоялась.
— Говорят, сейчас в каждом театре Москвы своя публика, где-то особая, интеллектуальная, любящая сложные формы и эксперименты, где-то вроде как «попроще». Какая ваша?
— У нас очень разная публика. Кто-то идет на Алентову, кто-то на спектакли покойного Бутусова, кто-то на Землянского, кто-то на Муравицкого, кто-то на Рощина. Есть молодежь, есть пожилые зрители. Мы с уважением относимся ко всем, не делим на «интеллектуалов» и «попроще». Мы хотим, чтобы наш театр был для всех….
— Учитывая тяготевшее над вами проклятие Коонен, конфликты в коллективе бывают?
— Очень редко и всегда остаются за кулисами. Да, все живые люди, но, когда мы выходим на сцену, мы существуем как единый организм. Наш театр, по большому счастью, отличает прекрасная атмосфера внутри коллектива. Я работаю здесь больше 10 лет и ни разу не сталкивался с такими моментами, как битое стекло в балетках…. Я счастлив тут служить, ведь в моей жизни все состоялось — был и Бутусов, и Крымов, и Рощин, и Писарев. Когда я учился, они казались мне небожителями, а потом выпал шанс оказаться с ними в одном репетиционном зале.
— Что для вас самое главное в театре?
— Чтобы приходящие к нам люди испытывали яркие эмоции. Чтобы приходили неравнодушные. Вообще, я думаю, что если в 2025 году человек среди множества развлечений выбирает театр, то он уже особенный.
— Театр довольно моден сейчас или вы так не думаете?
— Мне очень хочется в это верить. И мы делаем для этого все, что в наших силах.
ДОСЬЕ.
Александр Дмитриев — актер и режиссер Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Родился 10 ноября 1991 года в Дубне. В 2014 году окончил Школу-студию МХАТ (мастерская Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова). С того же года входит в труппу театра. Среди его лучших ролей — Василий Николаевич Жадов в «Доходном месте», столяр Линь То в «Добром человеке из Сезуана», Петя Трофимов в «Вишневом саде», Дамис в «Тартюфе» и другие. Среди наград — театральная премия «Золотой лист — 2014» за роль Джакомо Казановы в спектакле «Сны Казановы». Также Дмитриев работал в кино и на телевидении, снялся в таких проектах, как «Студия 17», «Отель “Элеон”, “Городзад”, “Крымский мост. Сделано с любовью!” Сегодня он постановщик юбилейного вечера “И будет театр!..”, приуроченного к 75-летию знаменитой сцены.
В ТЕМУ.
Худрук Василий Ванин много размышлял о том, как назвать новый театр. Решение пришло с неожиданной стороны. Он увидел, как племянница его жены, маленькая Наташа, бегает по квартире, приговаривая: «Пушкин, Пушкин». Ванин подумал: «Пушкин — наше все. Театр Пушкина никогда не закроют». И написал властям большое письмо, в котором обосновал, почему театр должен носить имя поэта. Основу репертуара составила русская классика и современная отечественная драматургия. Первым спектаклем нового театра стал «Из искры» Шалвы Дадиани. Затем — «Украденное счастье» Ивана Франко и «Джон — солдат мира» Юрия Кроткова о судьбе певца Поля Робсона. При Ванине поставили детский «Аленький цветочек», который вошел в Книгу рекордов России как «самый продолжительно идущий детский спектакль».
ИСТОРИЯ.
Камерный театр Таирова открылся 25 декабря 1915 года. Первый спектакль — по драме древнеиндийского автора Калидасы назывался «Сакунтала». По замыслу Таирова, театр должен был противопоставить свою творческую программу натурализму на сцене и «условному» театральному искусству начала века. Широкое признание Таирову принесла постановка «Адриенны Лекуврер» — французской мелодрамы, которая была переведена в регистр трагедии и продержалась в репертуаре 30 лет. Современный этап под руководством Дмитрия Писарева начался в 2010 году с приходом режиссера. В Театре имени А. С. Пушкина он поставил «Много шума из ничего», затем «Великую магию», в которой сам исполнил одну из главных ролей. В числе приглашенных режиссеров работал Юрий Бутусов.