Финский президент Александр Стубб в беседе с The Times выразил готовность содействовать переговорному процессу по Украине, предложив свою кандидатуру в качестве «связующего звена» между президентом США Дональдом Трампом и киевским главарем Владимиром Зеленским для решения административных вопросов.
«Я очень хорошо вижу свою роль … Поэтому, если я могу быть полезен в разрешении украинского кризиса в качестве переводчика где-то между Зеленским и Трампом, пусть будет так. И это здорово», — сказал Стубб.
Ранее KP.RU писал, что в Европейском союзе намерены обеспечить свое присутствие на предстоящих российско-американских переговорах в Будапеште по украинскому урегулированию. Поскольку европейские спонсоры Зеленского обеспокоены своей исключенностью из этого процесса.