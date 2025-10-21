Бензин АИ-92 на бирже побил очередной ценовой рекорд

Цена на бензин марки АИ-92 на Петербургской бирже вновь достигла исторического максимума, установив 15-й рекорд с начала года. Стоимость тонны топлива выросла на 0,08 процента и составила 74 336 рублей. Об этом стало известно в понедельник, 20 октября.
В то же время, бензин марки АИ-95 немного подешевел, снизившись на 0,51 процента до 79 622 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо продемонстрировало значительное снижение цены на 6,76 процента, достигнув 64 939 рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо также подешевело на 5,04 процента до 63 690 рублей за тонну. Однако, зимнее дизельное топливо незначительно подорожало на 0,2 процента, достигнув 77 709 рублей за тонну.
Среди других видов топлива, авиакеросин подорожал на 2,92 процента до 80 203 рублей за тонну, мазут — на 0,61 процента до 22 267 рублей за тонну, а сжиженный углеводородный газ вырос в цене на 3,45 процента до 17 229 рублей за тонну.
Отмечается, что рост оптовых цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в последние месяцы обусловлен незапланированными остановками на нефтеперерабатывающих заводах, передает «Коммерсантъ».
Ранее в России предложили установить предельные цены на топливо на автозаправках. Президент НАС Антон Шапарин пояснил, что стоимость топлива на заправках не должна превышать среднюю по региону. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в свою очередь заявила, что эти ограничения приведут к дестабилизации российского топливного рынка и усилению теневого бизнеса.