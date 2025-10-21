Бензин АИ-92 на бирже побил очередной ценовой рекорд

Ранее в России предложили установить предельные цены на топливо на автозаправках. Президент НАС Антон Шапарин пояснил, что стоимость топлива на заправках не должна превышать среднюю по региону. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в свою очередь заявила, что эти ограничения приведут к дестабилизации российского топливного рынка и усилению теневого бизнеса.