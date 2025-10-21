WP: крыло Белого дома начали сносить для строительства бального зала Трампа

Часть Белого дома начали сносить для строительства бального зала президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, пишет американское издание The Washington Post.
Речь идёт о фасаде Восточного крыла. В настоящее время здесь находятся рабочие и экскаватор.
«Бригада по сносу зданий начала сносить часть Белого дома, чтобы построить долгожданный бальный зал президента Дональда Трампа, несмотря на его обещание, что строительство пристройки стоимостью 250 миллионов долларов не помешает существующему зданию», — говорится в публикации.
Напомним, в феврале Трамп заявил, что думает о возведении бального зала в официальной резиденции, он отметил, что пообещал сделать такое предложение «самому себе».
Позже администрация Трампа объявила, что на месте Восточного крыла планируется построить новый зал площадью около восьми тысяч квадратных метров, рассчитанный на 650 гостей.
Ранее сообщалось, что лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Соединённых Штатов Чак Шумер раскритиковал идею Трампа построить в Белом доме бальный зал.