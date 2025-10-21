WP: крыло Белого дома начали сносить для строительства бального зала Трампа

«Бригада по сносу зданий начала сносить часть Белого дома, чтобы построить долгожданный бальный зал президента Дональда Трампа, несмотря на его обещание, что строительство пристройки стоимостью 250 миллионов долларов не помешает существующему зданию», — говорится в публикации.