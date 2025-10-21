Многодетная мать основала фонд помощи

Но начала свою деятельность Инга еще в 2019 году. Тогда она помогала детям с ограниченными возможностями, которые остались без родителей. Фонд также оказывает поддержку семьям, которые воспитывают детей с ОВЗ (дети с временными или постоянными отклонениями в физическом или психическом развитии. — «ВМ»). Ведь они часто нуждаются в дорогостоящем лечении. Сотрудники и волонтеры фонда занимаются сбором и предоставлением средств для лечения, а также организовывают для детей досуговые мероприятия.