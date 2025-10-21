Многодетная мать основала фонд помощи

Благотворительная организация «Ева-Флоренсия» доставляет гуманитарный груз бойцам и мирным жителям. «Вечерняя Москва» пообщалась с руководителем проекта.
Инга Лыбо — многодетная мама. На протяжении трех лет она регулярно отправляет гуманитарную помощь бойцам в зоне спецоперации, а также жителям приграничных территорий. Запросы на вещи ей отправляют напрямую как ВС РФ, так и люди, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Защитникам Родины Инга Лыбо обычно доставляет бронежилеты, шлемы, дроны, одежду, обувь, обогреватели. Мирным жителям женщина привозит питьевую воду, детское питание, медикаменты и многое другое.
— Я сама мать шестерых детей, поэтому я понимаю важность каждой бутылки воды или упаковки памперсов. Несмотря на сложности и риски нашей работы, я не могу позволить себе просто взять и остановиться, — рассказала «Вечерней Москве» Инга Лыбо.
Волонтеры фонда также собирают все необходимое для женщин в перинатальных центрах. С марта 2022 года фонд «Ева-Флоренсия» начал свою деятельность в Мариуполе. Туда они возили необходимые продукты питания и медикаменты, ежемесячно обеспечивая вещами более 1500 человек.
— Когда ты помогаешь соседке-старушке или многодетной маме, например, поднять или спустить коляску, невольно приходит желание делать как можно больше. Меня так воспитывали: если можешь помочь, не жди, когда попросят, а первый протяни руку помощи. Так я и решила организовать наш фонд, — отметила Инга Лыбо.
Но начала свою деятельность Инга еще в 2019 году. Тогда она помогала детям с ограниченными возможностями, которые остались без родителей. Фонд также оказывает поддержку семьям, которые воспитывают детей с ОВЗ (дети с временными или постоянными отклонениями в физическом или психическом развитии. — «ВМ»). Ведь они часто нуждаются в дорогостоящем лечении. Сотрудники и волонтеры фонда занимаются сбором и предоставлением средств для лечения, а также организовывают для детей досуговые мероприятия.
— Среди наших подопечных есть дети с ОВЗ из Ставропольского края, где я сейчас и нахожусь. Недавно мы привезли помощь и отметили День пожилого человека, 1 октября. Сначала мы провели его в Москве, а 6-го числа — в городе Михайловске, — добавила Инга Лыбо.
Конечно, на пути у волонтеров стояли и различные трудности. Например, однажды Инга сама везла детские кроватки, столики, стульчики в детский сад Старомихайловского района ДНР. По дороге волонтер увидела церковь и предложила водителю выйти из машины, чтобы рассмотреть строение. Перейдя дорогу, они обернулись и увидели, что автомобиль был атакован с неба. Чудом удалось остаться в живых.
— Повредилось немного гуманитарки, но было очень больно от осознания, что не щадят даже маленьких детей, которым все эти вещи везли. А однажды машина с гуманитаркой перевернулась по дороге, и груз рассыпался. Но мы не сдаемся, потому что наша цель — вовремя оказать помощь, в которой нуждается человек, —добавила Инга.
Не так давно директор фонда за 72 часа смогла организовать доставку 30 палет с питьевой водой для жителей Донецка. Тогда к ней поступило сообщение от заместителя руководителя волонтерского донецкого штаба «МЫВМЕСТЕ» Валерия Мамченко о том, что жители города третьи сутки находятся без водоснабжения. Команда Лыбо незамедлительно начала действовать и договариваться с закупщиками.
Кстати, девиз фонда — «Чужих детей не бывает». И это напрямую связано с его деятельностью.
— Дети — наше будущее, и неважно, сколько им лет: будь это грудничок, брошенный родителями, или школьник, который учится в детдоме, или боец, которому так необходима рядом мама. К слову, у меня и позывной «Мама», — добавила Инга Лыбо.
Главной целью проекта «Ева-Флоренсия» стало создание комплексной системы поддержки детей с ограниченными возможностями по здоровью, способствующей успешному развитию их жизненных возможностей и социальных взаимодействий. Помимо непосредственной помощи, фонд проводит уроки добра, творческие фестивали и праздники для детей.