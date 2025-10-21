«Не удивило»: Дуров снова разочаровался во Франции после ограбления Лувра

Сооснователь мессенджера Павел Дуров провел параллель между ограблением парижского Лувра и общим упадком французского государства. Об этом он написал в соцсети X.
«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», — сказал Дуров.
Напомним, во Франции против Дурова ведется следствие. После задержания в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа прошлого года он обязан возвращаться в страну каждые две недели.
Ранне прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра 19 октября. Так, по информации прокурора Лора Бекко, само ограбление — заказ или отмывание средств. Кроме этого, рассматривается версия об иностранном вмешательстве, но она «не является приоритетной».