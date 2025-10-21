Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не удивило»: Дуров снова разочаровался во Франции после ограбления Лувра

Дуров назвал ограбление Лувра очередным признаком упадка Франции.

Источник: Комсомольская правда

Сооснователь мессенджера Павел Дуров провел параллель между ограблением парижского Лувра и общим упадком французского государства. Об этом он написал в соцсети X.

«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», — сказал Дуров.

Напомним, во Франции против Дурова ведется следствие. После задержания в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа прошлого года он обязан возвращаться в страну каждые две недели.

Ранне прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра 19 октября. Так, по информации прокурора Лора Бекко, само ограбление — заказ или отмывание средств. Кроме этого, рассматривается версия об иностранном вмешательстве, но она «не является приоритетной».

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше