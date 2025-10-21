Роспатент наградил лучшие разработки столичных ученых

Представители столичных компаний взяли все три приза в категории «Малое и среднее предпринимательство». Ученые из биотехнологического предприятия придумали, как с помощью криоконсервации сохранять готовую кровь для переливания. Разработанное ими устройство позволяет стерильно консервировать тромбоциты без дополнительного оборудования для обеззараживания. При этом храниться кровь без снижения качества тромбоцитов может до двух лет, раньше этот срок составлял только три дня.