Роспатент наградил лучшие разработки столичных ученых

Ученые из Москвы заняли шесть призовых мест на Всероссийском конкурсе «Успешный патент», итоги которого подвели в октябре. Столичный регион стал лидером состязания, организованного Роспатентом.
Торжественная церемония чествования победителей состоялась в Национальном центре «Россия». Руководитель Роспатента Юрий Зубов поздравил авторов изобретений, которые уже внедрены в производство и приносят прибыль своим разработчикам. В ходе церемонии он отметил, что качественные конкурсные заявки поступили как от крупного и малого бизнеса, так и от вузов и НИИ, подчеркнув, что коммерциализация их идей — это итог работы еще большего круга лиц, объединенных стремлением внедрить передовые технологии на благо развития страны.
В категории «Крупные предприятия» приз получили разработчики телекоммуникационной компании. Они придумали новый способ определения факта хищения электроэнергии с помощью компьютерной системы.
— Известные подходы ненадежны, негибки, плохо масштабируемы и часто выдают ложно-положительные заключения, что снижает доверие и лояльность добросовестных потребителей и приводит к потере времени и ресурсов на безрезультатную проверку, — рассказал один из авторов проекта Алексей Барбетов.
Система работает с более высокой точностью, что позволяет оперативно принимать меры для устранения трат.
Представители столичных компаний взяли все три приза в категории «Малое и среднее предпринимательство». Ученые из биотехнологического предприятия придумали, как с помощью криоконсервации сохранять готовую кровь для переливания. Разработанное ими устройство позволяет стерильно консервировать тромбоциты без дополнительного оборудования для обеззараживания. При этом храниться кровь без снижения качества тромбоцитов может до двух лет, раньше этот срок составлял только три дня.
Одна из лабораторий инновационного центра «Сколково» разработала способ экстракционного (извлечение одного или нескольких компонентов из смеси с помощью растворителя, который не смешивается с исходной смесью. — «ВМ») разделения редкоземельных элементов. Он является единственной в мире высокопроизводительной технологией разделения добываемого смешанного редкоземельного концентрата.
Специалисты столичной ИT-компании-победителя разработали усовершенствованный метод потоковой кластеризации данных.
Два приза москвичи получили в категории «НИИ и вузы». Технологи Курчатовского института создали новый жаропрочный литейный сплав на основе никеля, который опережает по указанным характеристикам все известные аналоги.
— Он способен длительное время выдерживать температуру свыше 1000 градусов Цельсия и напряжение в 120 мегапаскалей, — рассказала команда авторов.
Национальный центр травматологии и ортопедии и Научно-производственное объединение «Курганприбор» получили общий приз за создание системы управления процессом лечения костных повреждений с использованием ИИ.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Юрий Зубов, руководитель Роспатента:
— Конкурс «Успешный патент» стал одной из самых ярких демонстраций технологической мощи страны. Большая часть заявок — значимые разработки для стратегически важных и приоритетных отраслей. Комиссия жюри отмечает высокий изобретательский уровень во всех заявках от крупного бизнеса, малого предпринимательства, НИИ и высших учебных заведений.