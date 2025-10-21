Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России

Словакия может поддержать 19-й пакет европейских санкций против России, поскольку Европейская комиссия готова учесть замечания республики, касающиеся цен на электроэнергию и климатических целей. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
В сентябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что республика не будет поддерживать новые антироссийские санкции до тех пор, пока Еврокомиссия не предложит решения проблем с ценами на электроэнергию в Европе и не гармонизирует климатические цели с потребностями промышленности.
Глава словацкого внешнеполитического ведомства сообщил, что предложения Словакии были в основном приняты и включены в заключения, которые будут обсуждаться на Европейском совете.
— Пока у меня есть информация, которая говорит о том, что Европейская комиссия принимает наши требования… После того, как эти требования будут включены (в заключения Европейского совета — прим. «ВМ»), при поддержке других стран Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций, — сказал Бланар.
Он также отметил, что Евросоюз теряет конкурентоспособность из-за высоких цен на энергию. Словакию беспокоят планы по запрету двигателей внутреннего сгорания в рамках климатической повестки, учитывая лидирующие позиции республики в автомобилестроении.
Премьер Словакии Роберт Фицо неоднократно выражал сомнения в эффективности санкционной политики ЕС в отношении России, отмечая в конце июня, что санкции против такой страны, как Россия, не работают, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций Европейского союза против России, поскольку добилась исключения из него мер, противоречащих ее национальным интересам.