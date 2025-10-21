Цена бензина Аи-92 обновила рекорд в России в 15-й раз за год

При этом бензин Аи-95 подешевел на 0,51%, до 79 622 рублей за тонну. Летнее дизтопливо снизилось на 6,76%, межсезонное — на 5,04%, а зимнее слегка подорожало — на 0,2%. Сжиженные углеводородные газы подорожали на 3,97%, авиакеросин — на 2,92%, а мазут — на 0,61%.
Ранее Life.ru писал, что цены на бензин в России растут примерно на уровне инфляции. Вице-премьер Александр Новак объяснил, что стабильность цен невозможна, ведь топливо должно отражать рост стоимости других товаров и услуг.
