Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед ноябрьскими праздниками

Введение шести рабочих дней подряд на следующей неделе необходимо для оптимального использования рабочих и нерабочих дней перед праздниками. Об этом рассказала ТАСС член думского комитета по труду Светлана Бессараб.
«Последняя неделя октября станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)», — пояснила Бессараб.
Она подчеркнула, что затем последуют три выходных: 2, 3 и 4 ноября (с воскресенья по вторник). При этом количество рабочих и нерабочих дней в 2025 году сохранит прежнюю пропорцию: россиянам предстоит работать 247 дней, а отдыхать — 118 дней.
Напомним, что 4 ноября в стране отмечается День народного единства.
