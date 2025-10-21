Ричмонд
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед ноябрьскими праздниками

Бессараб: Следующая рабочая неделя в РФ будет шестидневной.

Источник: Комсомольская правда

Введение шести рабочих дней подряд на следующей неделе необходимо для оптимального использования рабочих и нерабочих дней перед праздниками. Об этом рассказала ТАСС член думского комитета по труду Светлана Бессараб.

«Последняя неделя октября станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)», — пояснила Бессараб.

Она подчеркнула, что затем последуют три выходных: 2, 3 и 4 ноября (с воскресенья по вторник). При этом количество рабочих и нерабочих дней в 2025 году сохранит прежнюю пропорцию: россиянам предстоит работать 247 дней, а отдыхать — 118 дней.

Напомним, что 4 ноября в стране отмечается День народного единства.

Ранее KP.RU писал, что в преддверии осенних праздников произойдет смещение графика выплат: ноябрьские пенсии и социальные пособия будут перечислены досрочно.