Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 октября 2025

Погода в Иркутске 21 октября 2025 обещает небольшую облачность, дождя и снега не ожидается. День будет достаточно теплым, воздух прогреется до +3…+5 градусов! Температура ночью −7…-9. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер со скорость 2−7 м/с.