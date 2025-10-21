Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 октября 2025

Погода в Иркутске 21 октября 2025 обещает небольшую облачность, дождя и снега не ожидается. День будет достаточно теплым, воздух прогреется до +3…+5 градусов! Температура ночью −7…-9. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер со скорость 2−7 м/с.
— Переменная облачность, местами слабый снег, утром туман, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, после захода солнца похолодает до −6…-11 градусов, при прояснении до −13…-18, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
А вот днем в Приангарье столбики термометров покажут +1…+6. Если будет облачно, то картина окажется не столь радужной, ожидается −1…-6 градусов. Вот что обещает погода в Иркутске 21 октября 2025.
