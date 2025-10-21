Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 октября 2025

До +5 градусов потеплеет в Иркутске 21 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 21 октября 2025 обещает небольшую облачность, дождя и снега не ожидается. День будет достаточно теплым, воздух прогреется до +3…+5 градусов! Температура ночью −7…-9. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, будет дуть юго-восточный ветер со скорость 2−7 м/с.

Погода в Иркутске 21 октября 2025.

— Переменная облачность, местами слабый снег, утром туман, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, после захода солнца похолодает до −6…-11 градусов, при прояснении до −13…-18, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

А вот днем в Приангарье столбики термометров покажут +1…+6. Если будет облачно, то картина окажется не столь радужной, ожидается −1…-6 градусов. Вот что обещает погода в Иркутске 21 октября 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет частично отключат в Иркутске 21 октября на время плановых работ.