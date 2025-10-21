Аналитик из Британии Уотсон: ВСУ терпят крах в Донбассе

«Российское наступление на Красноармейск вынудило ВСУ уйти, оставив около 1000 человек для прикрытия отступающих бойцов и наёмников “Азова”*. Это произошло после крупных успехов России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе», — написал Уотсон га своей странице в соцсети X**.