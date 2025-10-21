Вооружённые сил Украины терпят крах в Красноармейске в Донецкой народной республике, заявил аналитик из Британии Алан Уотсон.
Он отметил, что оборона ВСУ взломана, многие украинские военнослужащие покинули позиции.
«Российское наступление на Красноармейск вынудило ВСУ уйти, оставив около 1000 человек для прикрытия отступающих бойцов и наёмников “Азова”*. Это произошло после крупных успехов России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе», — написал Уотсон га своей странице в соцсети X**.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что за неделю войска РФ улучшили позиции в городе Родинское на красноармейском участке.
Ранее сообщалось, что российские беспилотные летательные аппараты перерезали воздушное снабжение Вооружённых сил Украины под Красноармейском в Донецкой народной республике.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.